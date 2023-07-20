В Совфеде предложили причислять сотрудников МЧС в зоне СВО к ветеранам боевых действий

В Совете Федерации предложили присваивать статус ветерана боевых действий сотрудникам МЧС, работающим в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления совета о итогам "правительственного часа".

Среди тех, кому могут присвоить статус: военнослужащие спасательных воинских формирований, сотрудники Федеральной противопожарной службы и работники МЧС, выполняющих задачи в зоне спецоперации.

Помимо этого, сотрудники Федеральной противопожарной службы, работающие на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будут получать надбавку к должностному окладу. Сотрудников МЧС также обеспечат жилплощадью в новых регионах