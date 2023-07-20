В нижнетагильской колонии обвалилась крыша. Один рабочий погиб, второго ищут под завалами

В исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле обрушилась крыша цеха. Один из рабочих погиб, второй был госпитализирован, третьего уже полсуток ищут под завалами. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел сегодня днем, по предварительным данным - во время ремонта кровли крыши цеха, на которой находилось четверо рабочих. Только один из них не получил никаких серьезных травм.

По факту смерти одного из рабочих возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучается интересующая следствие документация о проводившихся работах на объекте, должностные инструкции и другие документы. Выполняются процессуальные действия, чтобы выяснить все обстоятельства и дать объективную правовую оценку случившейся трагедии", - сообщают в СКР.