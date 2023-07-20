Глава СКР поручил доложить о "резиновых квартирах" с мигрантами в Екатеринбурге

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о возможных нарушениях миграционного законодательства в Свердловской области. Речь идет о так называемых "резиновых квартирах" в доме по улице Азина в Екатеринбурге. Там, по словам жильцов, проживает большое количество мигрантов.



"Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах", - сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Напомним, ранее жильцы дома по улице Азина пожаловались на "резиновые квартиры", после чего в следственном комитете была организована проверка. Как отметили в ведомстве, если информация подтвердится, будет дана правовая оценка как законности пребывания мигрантов на территории России, так и действиям сотрудников, отвечающих за пребывание иностранцев в нашей стране на законных основаниях.

Напомним, в июле в Екатеринбурге произошло два громких инцидента с участием приезжих. В первом случае иностранцы устроили дорожные разборки, очевидцами которых стали десятки человек. В итоге полиция установила всех участников потасовки, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.

Буквально через несколько дней после этого толпа мигрантов устроила массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда. Это происшествие привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад по ситуации.