Скончался один из известнейших хакеров мира Кевин Митник

Известнейший в Америке и один из самых разыскиваемых в мире хакер Кевин Митник скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на представителей компании, где тот работал.

Напомним, что Митник стал первым хакером, попавшим в список ФБР с самыми разыскиваемыми киберпреступниками. В 1995 году его, спустя два года поисков, задержали в Северной Каролине по делу о компьютерном мошенничестве. Спустя четыре года он признался по нескольким пунктам обвинения и был осужден на пять лет, проведя в колонии всего год.

Под конец 2011 года он стал совладельцем американской компании KnowBe4, где был экспертом и обучал будущих специалистов компьютерной безопасности.