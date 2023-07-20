Арестован еще один фигурант дела о покушении на Симоньян и Собчак

В Москве был арестован еще один фигурант дела о покушении на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Это уже восьмой фигурант дела, которого отправили под стражу. Сейчас в СИЗО находится пять несовершеннолетних обвиняемых, один несовершеннолетний на время совершения преступления и двое совершеннолетних. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, еще 15 июля в ФСБ России сообщили, что убийство Симоньян и Собчак планировали украинские спецслужбы. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ. Им было обещано вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.