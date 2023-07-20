УГМК попала в санкционный список США

"Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) попала в санкционный список США. Об этом сообщает американский Минфин.

Согласно лицензии OFAC, все операции с компанией и подконтрольными ей организациями необходимо прекратить до 18 октября. Под ограничения также попали компании, связанные с УГМК: "Уралэлектромедь" и "УГМК-ОЦМ".

Напомним, накануне еще два уральских предприятия оказались под санкциями, но уже Австралии. Речь идет об Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) и Уральском оптико-механическом заводе им. Яламова (УОМЗ), входящим в госкорпорацию "Ростех".