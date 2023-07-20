Группа ММК закрыла сделку по покупке шахты в Кемеровской области

Компания "ММК-Уголь" (входит в Группу ММК) завершила сделку по покупке активов шахты имени Тихова в Кемеровской области у ПАО "Кокс" (входит в Группу ПМХ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе ММК.

Шахта работает с 2017 года и имеет производственную мощность добычи около 1,3-1,5 млн тонн в год с перспективными планами расширения до 2,8 млн тонн в год. Шахта добывает марку угля 2Ж. Данное сырье имеет одни из лучших технологических характеристик для жирных марок коксующихся углей.

Шахта находится рядом с действующей шахтой Костромовская ("ММК-Уголь"). Они разрабатывают соседние участки Никитинского каменноугольного месторождения Кузбасса. Приобретение шахты позволит наиболее эффективно оптимизировать операционные затраты и планы горных работ в рамках объединенного комплекса. Кроме того, это позволит обеспечить полную загрузку Центральной обогатительной фабрики "Беловская" собственным угольным сырьем и повысить прибыльность компании.