В Нягани мужчина погиб из-за пожара с бензовозом

В Нягани отец и его 30-летний сын отправились в гараж, чтобы починить бензовоз. Во время ремонта произошло возгорание автотехники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Огонь перекинулся на людей. От травм молодой человек погиб, его отец госпитализирован в тяжелом состоянии.

Трагический инцидент произошел вечером, 19 июля. Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. После проведения необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.