"АвтоВАЗ" отзывает почти 80 тысяч автомобилей Lada моделей Granta, Legend, Travel

Россандарт сообщил об отзыве почти 80 тыс. автомобилей Lada моделей Granta, Legend, Travel, реализованных в 2022-2023 годах.

Причиной отзыва стало отсутствие в этих машинах блока управления системой оповещения экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" – автомобили отзываются для установки этих устройств.

Владельцев машин, подлежащих отзыву, проинформируют представители "АвтоВАЗа", также они могут сами проверить VIN-код, и если он есть в программе – связаться с ближайшим дилерским центром. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.