В прокуратуре назвали причину инцидента в Екатеринбурге, где тепловоз сбил женщину

В Екатеринбурге транспортная прокуратура выясняет обстоятельства железнодорожного травмирования женщины. В ведомстве назвали предварительную причину инцидента.

Напомним, сегодня днем на станции Ботаническая в уральской столице тепловоз сбил женщину на железнодорожных путях. Пострадавшей оказалась 38-летняя уроженка Киргизии. С открытым переломом бедра ее госпитализировали в больницу.

"Причиной травмирования явились неосторожные действия самой пострадавшей, переходившей железнодорожные пути в неустановленном месте", - сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Сейчас ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.