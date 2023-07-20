20 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В прокуратуре назвали причину инцидента в Екатеринбурге, где тепловоз сбил женщину

В Екатеринбурге транспортная прокуратура выясняет обстоятельства железнодорожного травмирования женщины. В ведомстве назвали предварительную причину инцидента.

Напомним, сегодня днем на станции Ботаническая в уральской столице тепловоз сбил женщину на железнодорожных путях. Пострадавшей оказалась 38-летняя уроженка Киргизии. С открытым переломом бедра ее госпитализировали в больницу.

"Причиной травмирования явились неосторожные действия самой пострадавшей, переходившей железнодорожные пути в неустановленном месте", - сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Сейчас ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Теги: прокуратура, тепловоз, причина, Екатеринбург


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Ранее 20.07.2023 15:00 Мск На Ботанической тепловоз сбил женщину

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