Сервис Яндекс Go будет показывать прогноз стоимости поездки на такси

Сервис Яндекс Go будет показывать прогноз стоимости поездки на такси. Клиентам будет показываться график изменения цены в зависимости от уровня спроса. Это поможет пользователю агрегатора решить, вызывать такси прямо сейчас или дождаться снижения ценника.

Алгоритмы системы строят прогноз на количестве свободных машин рядом и стоимости поездки по заданному маршруту за последние четыре недели. В компании считают, что такой срок (около четырех недель) дает достаточно данных о влиянии погодных и дорожных условий.