20 Июля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Средний Урал получит 1,5 миллиарда на новые автобусы

Свердловской области выделят 1,5 млрд на покупку 330 автобусов как для муниципальных, так и междугородних маршрутов. Деньги поступят из федерального бюджета. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Василия Старкова, главной задачей является обновление автобусного парка для дальнейшего комфортного передвижения свердловчан.

"Особенно нуждаются в новом транспорте малые города и поселки. Мы сможем обновить до 10% автобусного парка, ежедневно выходящего на линию. В некоторых муниципалитетах доля новых автобусов составит от 50%, например, в Ирбите до 100%, например, в Талице", — отметил Старков.

Часть средств уйдет 14 муниципалитетам в виде субсидий на условиях софинансирования. Среди них: Екатеринбург, Нижний Тагил, Арти, Каменск-Уральский, Ивдель, Ирбит, Талица, Волчанск, Сысерть, Арамиль, Красноуральск, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск. В совокупности города получат 174 автобуса.

Еще 156 единиц транспорта смогут закупить автотранспортные предприятия, специализирующиеся на междугородних маршрутах.

Специальный казначейский кредит дается региону на 15 лет под 3%. Выделенной суммы хватит, чтобы покрыть 70% стоимости от закупленного транспорта.

"Эта работа дает комплексный эффект: создаем комфортные условия жизни граждан, снижаем трафик на дорогах и даем дополнительные заказы отечественным производителям автобусов", — подчеркнул в своем телеграм-канале зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

Автобусы планируют приобрести до конца текущего года, а уже в начале следующего новый общественный транспорт выйдет на улицы свердловских муниципалитетов.

Теги: автобус, закупка


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