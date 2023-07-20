В Екатеринбурге СК проверит жалобы жильцов дома на "резиновые квартиры" с мигрантами

В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет информацию о квартирах в жилом доме, которые заполонили мигранты.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, стало известно, что жители дома по улице Азина в уральской столице жалуются на наличие в их доме нескольких так называемых "резиновых квартир". В них проживают выходцы из Средней Азии. По поручению и.о. главы областного СКР Анатолия Надбитова организована проверка по данному факту.

Как отметили в ведомстве, если информация подтвердится, будет дана правовая оценка как законности пребывания мигрантов на территории России, так и действиям сотрудников, отвечающих за пребывание иностранцев в нашей стране на законных основаниях.

Напомним, в июле в Екатеринбурге произошло два громких инцидента с участием приезжих. В первом случае иностранцы устроили дорожные разборки, очевидцами которых стали десятки человек. В итоге полиция установила всех участников потасовки, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.

Буквально через несколько дней после этого толпа мигрантов устроила массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда. Это происшествие привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад по ситуации.