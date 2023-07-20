20 Июля 2023
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Фото:Википедия

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Британское правительство сняло санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, это следует из документов, опубликованных сайтом кабинета министров.

На этой неделе стало известно, что снять с Тинькова санкции попросил известный британский миллиардер, основатель империи Virgin сэр Ричард Брэнсон. Он направил письмо на имя министра иностранных дел королевства. В нем предприниматель пишет: "Я твердо убежден, что господин Тиньков был ошибочно включен в список россиян, попадающих под санкции".

Брэнсон отмечает, что Тиньков открыто критикует действия президента России Владимира Путина по Украине. Он добавил, что уже 20 лет знаком с Тиньковым и может поручиться за него.

"Хотя он был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как самостоятельного динамичного предпринимателя. Вот почему я любил и поддерживал его и продолжаю это делать", - говорится в письме, которое цитирует The Times.

Олег Тиньков сейчас проживает в Великобритании. После начала СВО он продал свой главный российский актив – банк "Тинькофф". Как уверяет сам бизнесмен – продал значительно ниже рыночной стоимости.

Теги: олег тиньков, ричард брэнсон, санкции


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