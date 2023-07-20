В Челябинске осудят участника банды за похищение человека и вымогательство

В Челябинске 36-летнего жителя Свердловской области будут судить за участие в банде, незаконное хранение и перевозку огнестрельного оружия, похищение человека, разбой и вымогательство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в период 2011-2012 гг., действуя в составе вооруженной группы, состоящей еще из семи участников, совершал нападения на жителей Челябинской и Свердловской областей с целью вымогательства денег и имущества.

Другие участники банды были осуждены в 2014 году. Обвиняемый в 2013 году скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск. его задержали в Свердловской области.