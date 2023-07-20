Госдума разрешила экс-росгвардейцам по мобилизации служить в нацгвардии

Госдума сегодня приняла целый пакет поправок, касающихся Росгвадии. Так, теперь всем сотрудникам ведомства, в том числе ОМОНа и СОБРа, запрещается публиковать фотографии и видео, которые могут выдать их местонахождение во время службы. Также запрещается публиковать информацию об уволенных со службы росгвардейцах и информацию о деятельности войск Росгвардии.

Другая поправка, внесенная ко второму чтению законопроекта, разрешает бывшим росгвардейцам проходить службу по мобилизации в войсках национальной гвардии.

Накануне был принят в первом чтении законопроект, который разрешает Росгвардии иметь не только "оружие", но и "вооружение", что может подразумевать тяжелую бронетехнику и авиацию.