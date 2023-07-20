В центральной части Крыма сбит беспилотник
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в центральной части Крыма силами ПВО сбит украинский беспилотник.
Пострадавших и разрушений нет, написал Аксенов в своем telegram-канале.
Напомним, утром Аксенов сообщил о том, что в результате удара украинского БПЛА в одном из населённых пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток.
"Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка", - написал Аксенов в своем telegram-канале.
Из-за атаки БПЛА повреждено четыре административных здания.