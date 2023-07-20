20 Июля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени работника бетонного завода затянуло в ленточный конвейер

В Тюмени слесаря-сварщика предприятия "Западно-сибирский керамзитобетон" затянуло в ленточный конвейер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Инспекции труда.

Инцидент произошел 13 апреля 2023 года, в 21.45. Работник заступил на смену в ночь.

В момент, когда слесарь-сварщик и мастер смены находились в раздевалке, зашел оператор грейферного крана и сообщил, что на ленточном конвейере ушла в сторону лента. Мастер смены дал поручение слесарю-сварщику устранить неполадку. Работник взял гаечный ключ и пошел в цех. Через некоторое время мастер смены направился в цех, чтобы проверить, как идет работа. Навстречу выбежал рабочий и сообщил, что слесаря-сварщика затянуло между лентой и барабаном. В результате пострадавший получил множественные травмы грудной клетки.

Инспекция труда провела расследование и установила, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ и отсутствие контроля со стороны работодателя за исполнением дисциплины труда, нормативных требований охраны труда при выполнении работ.

Работник был допущен к работе без надлежащего обучения по охране труда. Работодателем не была проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на рабочем месте. Также работник не был обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Кроме того, работник был допущен к работе без проведенного обязательного медицинского осмотра.

За допущенные нарушения требований трудового законодательства Государственной инспекцией труда в Тюменской области приняты меры по привлечению "ЗСКБ" административной ответственности.

Теги: завод, ленточный конвейер, слесарь, травма, инспекция труда


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