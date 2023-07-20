На Ботанической тепловоз сбил женщину

Сегодня днем на станции Ботаническая в Екатеринбурге тепловоз сбил женщину на железнодорожных путях.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по УрФО, инцидент произошел около 12.30 на станции Екатеринбург-Пассажирский. В полицию позвонили из "скорой помощи". Пострадавшей оказалась уроженка Киргизии 38 лет. Ее с открытым переломом бедра доставили ЦГКБ № 24.

На место выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельство произошедшего. Организована проверка.