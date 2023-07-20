Молодым семейным россиянам некомфортно жить с родителями в одной квартире

Для молодого поколения семейных россиян жилищный вопрос стоит гораздо острее, чем для их предков, молодость которых пришлась на прошлый век, говорит директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Уже в 80-90-е годы XX века молодые семьи, вынужденные жить со старшим поколением в одной квартире, начали чувствовать себя некомфортно. Они пытались съехать при любой возможности.

"Сегодня, с развитием индивидуализма, с повышением стандартов качества жизни эта потребность настоятельна. Есть и те, которые любят жить с мамой, папой, супругой и заводить детей. Но сегодня детей заводят позже, самих детей меньше, поэтому социальная потребность в бабушке ниже, а желание пожить для себя без надзора со стороны старших, ощутить свободу, погулять, жить полной грудью стало больше. Это, конечно, требует отдельной жилплощади", - цитирует Федорова радио "Говорит Москва".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о масштабном исследовании причин, по которым россиянки не хотят рожать. "Что им мешает? Для молодых женщин (до 24 лет) – это отсутствие семьи, жилья и постоянного дохода. Для женщин в возрасте 25-34 лет основными ограничениями даже при наличии семьи являются отсутствие собственного жилья и вопросы доходов. Начиная с 30 лет женщины также принимают решение не рожать, так как боятся ухудшения своего здоровья", - сообщила вице-премьер.