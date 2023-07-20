20 Июля 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В производство беспилотников в Свердловской области вложат 200 млн рублей

Стали известны объемы инвестиций в производство беспилотных летательных аппаратов в Свердловской области. Правда, изготавливать их начнут только через два года.

Напомним, на недавней выставке "Иннопром" в Екатеринбурге было заключено соглашение о массовом производстве беспилотников для поставки в зону специальной военной операции. Свои подписи под документом поставили глава ООО "НПК-ЭСК Атом" (город Лесной) Евгений Тохтин и руководитель Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, само производство также планируется в Лесном. Ожидается, что его запустят в 2025 году.

"Объем инвестиций в новое производство в Лесном на первом этапе оценивается в 45 млн рублей. Всего планируется инвестировать около 200 млн рублей", - уточнили в ДИП.

Напомним, что представители компании привозили на "Иннопром" БПЛА, участвовавший в боевых действиях. Беспилотник был подбит и починен в полевых условиях, после чего его решили продемонстрировать на выставке.

Теги: беспилотники, производство, инвестиции, Свердловская область


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Ранее 11.07.2023 11:24 Мск На "Иннопроме" договорились о производстве в Свердловской области беспилотников для СВО

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