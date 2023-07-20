На Жителя Магнитогорска завели уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу

В отношении 24-летнего жителя Магнитогорска возбудили уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, мужчина был признан годным для прохождения военной службы, в 2018-2023 гг. не являлся в военный комиссариат по врученным повесткам для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.