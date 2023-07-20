20 Июля 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: Накануне.RU

В Белгородской области обстреляны два села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале сообщил об атаке ВСУ на два населенных пункта региона.

В Краснояружском районе обстреляно село Вязовое. Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.

Под огонь ВСУ попало также село Смородино Грайворонского городского округа. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и крыши. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения, а также одно из помещений сельскохозяйственного предприятия.

И там, и там пострадавших среди жителей нет.

Теги: Белгородская область, обстрел


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