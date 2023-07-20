Детсады в посёлке Красные Баррикады Астраханской области заработают в обычном режиме

Детские сады в посёлке Красные Баррикады Астраханской области снова с водой и заработают в обычном режиме.



Уже с завтрашнего дня детские сады рабочего посёлка Красные Баррикады в Икрянинском районе будут принимать детей на полный рабочий день. Сократить время пребывания малышей в образовательном учреждении пришлось из-за аварий на сети водоснабжения и пониженного давления в трубах, сообщили в администрации муниципалитета. В течение трёх дней детские сады работали до обеда.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин дал поручение исправить ситуацию в максимально короткие сроки.

Как отметила заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Ольга Бойправ, перебои водоснабжения в посёлке Красные Баррикады возникли давно. Для решения проблемы из регионального бюджета было выделено около 90 млн руб. Построены 34 км новых сетей. Задача администрации посёлка была перевести абонентов на новые сети. Однако работы до сих пор выполнены не в полном объеме. Сегодня поставлена задача в кратчайшие сроки переключить все домовладения на новую магистраль и отсечь старую линию.

Глава Икрянинского района Наталья Бутузова сообщила, что на сегодняшний день порывы на так называемом старом водопроводе устранены, давление в системе улучилось.

«Мы планируем ряд дополнительных мер для урегулирования ситуации. В первую очередь, из резервного фонда бюджета Икрянинского района выделено более 300 тыс рублей на переподключение многоквартирных домов к новой системе водоснабжения. Это будет сделано в ближайшие 10 дней», - сообщила глава муниципалитета.

В результате предпринятых мер длина водопровода сократится на 20 км, а давление в нём усилится. Это положительно отразится на подаче воды на верхние этажи зданий. Также рассмотрят вопрос увеличения объема резервуаров-накопителей чистой воды на станции второго подъема. Сейчас их общий объем составляет 2000 кубометров, но этого не хватает на 7 тысяч жителей посёлка.

Чтобы улучшить ситуацию с подачей воды в детские сады и дома, администрация Красных Баррикад ввела новый график. Теперь воду будут подавать с 6:00 до 9:00, с 11:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00. Таким образом, можно организовать работу детских садов в полном режиме. Кроме того, питьевая вода будет подвозиться в автоцистернах.

Наталья Бутузова, также обратилась к жителям посёлка с просьбой поливать свои приусадебные участки в вечернее время и дать возможность воде поступать как в детские сады, так и на верхние этажи многоквартирных домов.