Екатеринбург примет первый в России крамп-фестиваль "Движение улиц"

20 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Музей Андеграунда

Екатеринбург примет первый в России крамп-фестиваль "Движение улиц"

Екатеринбург стал площадкой первого в России танцевального крамп-фестиваля. Двухдневное мероприятие запланировано на 29-30 июля, сообщают организаторы.

Фестиваль получил название "Движение улиц". Он пройдет на двух площадках уральской столицы - в Музее Андеграунда 29 июля и на сцене амфитеатра ТЦ "Мега" 30 июля. Куратором фестиваля выбран один из основоположников крампа в странах СНГ Антон Пашуля.

В первый день запланированы выступления представителей движения из Москвы и Санкт-Петербурга, которые уже успели зарекомендовать себя как профи в Kramp. Среди них 2-x кратная чемпионка мира, победительница ряда фестивалей Лена Шибалова, проводившая мастер-классы в таких странах как: Германия, Латвия, Эстония, Россия, Казахстан, Узбекистан, Украина, Филиппины, Великобритания, Япония, Индия, Швейцария, Франция и Испания. Она также была судьей крамп-баттлов с 2015 года в 10 странах мира.

Елена Шибалова(2023)|Фото: Музей Андеграунда

В второй день Екатеринбуржцы смогут вживую увидеть баттлы между лучшими танцорами из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

"Крамп — стиль уличного танца, который прочно вошел в современную культуру. По духу этот танец энергичный и довольно резкий, агрессивный. Он характеризуется свободными, выразительными, преувеличенными движениями. Сейчас крамп превратился в отдельную субкультуру с собственными ярко выраженными философией, музыкой и сленгом", — отметили организаторы мероприятия.

Теги: Екатеринбург, крамп-фестиваль


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети