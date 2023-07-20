Екатеринбург примет первый в России крамп-фестиваль "Движение улиц"

Екатеринбург стал площадкой первого в России танцевального крамп-фестиваля. Двухдневное мероприятие запланировано на 29-30 июля, сообщают организаторы.

Фестиваль получил название "Движение улиц". Он пройдет на двух площадках уральской столицы - в Музее Андеграунда 29 июля и на сцене амфитеатра ТЦ "Мега" 30 июля. Куратором фестиваля выбран один из основоположников крампа в странах СНГ Антон Пашуля.

В первый день запланированы выступления представителей движения из Москвы и Санкт-Петербурга, которые уже успели зарекомендовать себя как профи в Kramp. Среди них 2-x кратная чемпионка мира, победительница ряда фестивалей Лена Шибалова, проводившая мастер-классы в таких странах как: Германия, Латвия, Эстония, Россия, Казахстан, Узбекистан, Украина, Филиппины, Великобритания, Япония, Индия, Швейцария, Франция и Испания. Она также была судьей крамп-баттлов с 2015 года в 10 странах мира.

В второй день Екатеринбуржцы смогут вживую увидеть баттлы между лучшими танцорами из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

"Крамп — стиль уличного танца, который прочно вошел в современную культуру. По духу этот танец энергичный и довольно резкий, агрессивный. Он характеризуется свободными, выразительными, преувеличенными движениями. Сейчас крамп превратился в отдельную субкультуру с собственными ярко выраженными философией, музыкой и сленгом", — отметили организаторы мероприятия.