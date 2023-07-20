"Стыдно за эту Думу. Страшно стыдно": депутаты проигнорировали мнение 74 НКО и 40 тысяч россиян

Госдума на этой неделе собирается принять поправки в закон о психиатрической помощи. Инициатива возмутила общественников – письмо против принятия поправок подписали 74 некоммерческие организации, в том числе фонды "Вера", "Жизненный путь", "Дом с Маяком".

Активисты утверждают, что "Минздрав и Минтруд лгут", а предлагаемые нововведения практически сведут на нет любой независимый контроль за происходящим в психоневрологических интернатах.

Учредитель фонда "Вера" и директор Центра паллиативной помощи Москвы Нюта Федермессер заявила депутатам в лицо, что ей стыдно за них. На заседании комитета Госдумы по охране здоровья ни один из членов комитета не воздержался и не проголосовал против поправок, хотя Федермессер представила подписи 40 тысяч человек, которые высказались против законопроекта.

"Я думаю, что никогда не будут больше заниматься федеральным законодательством, потому что мы с вами все, вашими усилиями, живем в стране, где законы пишутся и не соблюдаются. Где законы голосуются, безумные совершенно, потому что вы думаете, что вас и ваших семей они не коснутся. Очень стыдно за эту Думу. Страшно стыдно!" – сказала Федермессер депутатам, прежде чем покинуть парламент.

Вот что предполагают поправки:

- Исключается норма о создании государством независимых служб защиты прав граждан с психическими расстройствами, которые при это независимы от органов власти в сфере здравоохранения.

- Выписаться из ПНИ можно будет только со справкой от психиатра (или при наличии лица, которое будет заботиться) — это забирает возможность у фондов организовать "сопровождаемое проживание", когда людям с инвалидностью разрешается жить дома в хороших условиях под присмотром специалистов.

- Проект нарушает права граждан на свободу передвижения и добровольности мед. обслуживания — возможность уехать из ПНИ есть, но только с разрешением директора, при этом обжаловать его решение нельзя.

- В закон не включен прямой запрет на ограничение людей и изоляции. При этом, существуют множественные подтверждения ограничения прав людей в ПНИ и запрет на использование интернета и телефонов.

"Люди не хотят слышать о том, что у каждого может случиться больной ребенок, что каждый может умереть и, оставшись один, их больной ребенок попадет в ПНИ, что каждый сам может состариться, остаться парализованным после инсульта или неуправляемым в старческой деменции и попасть в ПНИ, откуда даже любящие родственники его не вытащат, если только у них нет денег на частную сиделку", - пишет общественница.

"Второе чтение завтра. И я ору. Мне не страшно, потому что все ясно", - заключает Федермессер.