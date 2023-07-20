Еще 70 мужчин - жителей Владимирской области отправились на службу по контракту

Ещё 70 жителей Владимирской области заключили контракт с Минобороны на военную службу и отбыли в учебные подразделения для отработки боевых навыков, сообщает пресс-служба правительства региона.

Традиционно торжественные отправки прошли на площадке около владимирского Дома культуры молодёжи.

«Уверен, что каждый из вас по зову сердца идёт защищать Россию. Благодарны вам и вашим родным за то, что поддержали. Именно сейчас ваши навыки и умения как никогда нужны стране. Желаю вам обрести настоящих боевых товарищей. Поддерживайте друг друга, подставляйте плечо», – напутствовал военнослужащих министр региональной безопасности Сергей Полузин.

Военком Юрий Гусаров также поблагодарил бойцов за искреннее стремление служить в рядах Вооруженных сил России.

«Решил пойти по контракту, потому что сейчас стране мы нужны. Дед воевал, пришло и наше время отстоять Отечество. Мое решение родные и друзья приняли, поддержали. И я горжусь, что могу быть полезен нашей великой стране сейчас, когда враг у ворот. На срочной службе был в спецсвязи, начальником радиостанции. Но сейчас для меня не важно, в какой специальности буду, ведь разные нужны специалисты. Полагаюсь на решение командования, готов нести службу в любой должности. Думаю, что защищать Родину – это долг каждого мужчины», – уверен Александр из Владимира.

«Я вернулся со срочной службы 25 лет назад, служил во внутренних войсках. И сейчас снова встаю в строй, чтобы защитить нашу родную Россию от неонацизма, чтобы никто не смел покушаться на нашу независимость, не обстреливал наших мирных сограждан, не творил беззаконие. Вместе победим!», – отметил владимирец Руслан.

По традиции для отправляющихся на службу контрактников, как и во все времена, прозвучал священный марш «Прощание славянки».

Напомним, что подробную информацию о службе по контракту можно получить по телефону военного комиссариата Владимирской области: +7 (4922) 40-15-88.