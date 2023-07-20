В Екатеринбурге на неделю изменят маршруты общественного транспорта

Начиная с 24 июля и до конца месяца в Екатеринбурге будет изменена схема движения троллейбуса №30 и автобуса №09. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В то время как движение троллейбуса будет временно приостановлено, автобус изменит маршрут к остановке Промышленный проезд: улица Победы – улица 40-летия Октября – улица Уральских рабочих – улица Ильича – и далее по маршруту.

В этот период на перекрестках улиц Калинина и Ильича, Победы и Ильича будут проводиться работы по ремонту тепломагистрали. Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. С этим поможет информационная карта, на которой отображены все актуальные дорожные перекрытия в Екатеринбурге.