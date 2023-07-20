29% россиян за год ни разу не были в крупном торговом центре

29% россиян за последний год ни разу не были в крупном торговом центре. 18% посещают ТЦ реже одного раза в месяц, еще 16% - ежемесячно, остальные чаще, это данные опроса ВЦИОМ для РИА Новости.

71% посетителей крупных торговых центров приходят туда за продуктами питания, но 65% покупают еще и одежду, бытовую технику, мебель.

39% респондентов приходят в кафе и рестораны, расположенные в торговых центрах, еще 26% ходят в кинотеатры. Четверть опрошенных приводили детей в детские комнаты. 9% приходят в ТЦ на фитнесс. 23% встречаются в торговых центрах с друзьями.