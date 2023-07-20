ХК "Трактор" уволил директора по спортивному развитию Александра Шинина после задержания

В Челябинске уволили директора хоккейного клуба "Трактор" по спортивному развитию Александра Шинина.

Ранее СМИ сообщили, что Шинин задержан. У него якобы изъяли наркотики.

"Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. "Трактор" принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе хоккейного клуба.

Функционал Александра Шинина, до окончания поиска нового специалиста, временно возьмет на себя генеральный менеджер клуба Алексей Волков.