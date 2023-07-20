Бульвар Дружбы народов в Покрове - "яркий пример того, как активность жителей при грамотной господдержке может делать жизнь вокруг лучше"

В 2021 году город Покров (Владимирская область) вошёл в число победителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Проект «Бульвар Дружбы народов» был признан одним из лучших в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек». На организацию нового общественного пространства выделено 50 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, бульвар обустроен на Больничном проезде в центре города. Раньше на этом месте находился неухоженный пустырь с пятиэтажками по соседству.. Менее чем за 1,5 года здесь создано привлекательное, ухоженное пространство для отдыха горожан.



Сразу после открытия – в июле – бульвар стал одним из основных мест притяжения в Покрове. В центре концепции – объединение на благоустроенной территории разных социальных групп, в том числе местных сообществ. Это первое в городе общественное пространство с несколькими локациями. Зоны тихого отдыха и торговли, детская игровая площадка, площадки для воркаута и мероприятий – все они связаны между собой сетью дорожек.

Установлены малые архитектурные формы и уличная мебель, организовано новое озеленение и освещение.

«Это яркий пример того, как активность жителей при грамотной господдержке может делать жизнь вокруг лучше. Создание комфортной городской среды – один из векторов развития Владимирской области. Безусловно, нужно приводить в порядок дворы и тротуары, парки и скверы. Принципиально важно, чтобы в городах появлялись комплексные объекты благоустройства, которые соответствуют лучшим образцам мегаполисов. Нужны и прогулочные зоны, и велодорожки, и благоустроенные водные объекты, и места для организации зимнего отдыха и занятий спортом. В этом деле нет мелочей. Только при комплексном подходе мы сможем сохранить привлекательность региона для его жителей и для тех, кто к нам приезжает в поисках новой работы», – отметил губернатор Александр Авдеев.