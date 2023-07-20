20 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На железнодорожной станции в Свердловской области нашли боевую гранату

На Среднем Урале на железнодорожной станции обнаружили боевую гранату. Опасную находку уничтожили.

Как рассказали Накануне.RU читатели, боеприпас нашли вчера вечером у станции 479 км между поселками Исеть и Сагра.

"Сегодня гранату должны были ликвидировать, так как ее нельзя транспортировать", - сообщили читатели.

Ситуацию Накануне.RU прокомментировали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области. Там подтвердили, что вчера ЧОП "Урал-вымпел" была обнаружена ручная граната РКГ-42 с запалом без чеки. Она носила следы глубокой коррозии.

"Место было оцеплено МВД до прибытия сотрудников ОМОН Росгвардии. Сегодня боеприпас был уничтожен на месте", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что, несмотря на сильную коррозию, граната могла представлять опасность для населения.

Теги: граната, станция, Росгвардия


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