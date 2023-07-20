В "Россети Урал" назначили нового зама гендиректора по капстроительству и инвестициям

Заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству компании "Россети Урал" стал Ахмед Ногаймурзаев. С 20 июля 2023 года он приступил к исполнению своих обязанностей в электросетевой компании. Такое решение принял совет директоров

Ахмед Ногаймурзаев родился 16 августа 1968 года. Окончил Дагестанский государственный технический университет по специальностям "Промышленное и гражданское строительство" и "Менеджмент". Общий стаж работы в электроэнергетике – 16 лет.

Карьера в энергетике Ахмеда Ногаймурзаева началась в ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания" в должности начальника управления капитального строительства. Далее его карьерный путь был последовательно реализован в энергосистеме Ханты-Мансийского автономного округа. С 2015 занимал руководящие позиции в электросетевых компаниях г. Санкт-Петербурга, а также курировал вопросы капитального строительства и ремонта в ГКУ "Центр комплексного благоустройства".

С 2018 года работал в должности заместителя директора-начальника управления капитального строительства филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная сеть".

В функциональной сфере ответственности Ахмеда Ногаймурзаева в "Россети Урал" будет находиться блок инвестиционной деятельности и капитального строительства.