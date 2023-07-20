ПДД позволяют ездить на электросамокате вдвоем – ГИБДД

ПДД в России позволяют ездить вдвоем на электросамокате или другом средстве индивидуальной мобильности, если его конструкция предусматривает такую возможность, заявил старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктор Стельмах.

"Одним из часто выявляемых правонарушений является то, что люди ездят вдвоем на электросамокате, не предназначенном для этого. У нас в ПДД <...> по средствам индивидуальной мобильности [СИМ] есть норма, что с учетом конструкции можно перевозить", - цитирует полицейского ТАСС.

При этом Стельмах не исключил, что ПДД в этом вопросе будут со временем скорректированы.

Накануне в соцсетях бурное обсуждение вызвала рекламная кампания кикшеринга Юрент, запущенная в Москве. На некоторых рекламных постерах изображены два петуха, едущие на одном самокате вместе. Подпись гласит: "Бро, не будь петушком. Или на двух самокатах, или пешком".