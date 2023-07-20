Пашинян заявил, что встреча в Брюсселе не помогла открыть Лачинский коридор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе 15 июля на дала результатов для разблокирования Лачинского коридора и преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

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По словам Пашиняна, следует продолжать работать в этом направлении, приводит его слова "Ъ". Нужно также работать в направлении максимального освещения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в международной прессе.

Напомним, 22 мая Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населении. Он отметил, что "вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку-Степанакерт". Позже Пашинян высказал мнение, что потеря контроля над городом Шуша осенью 2020 г. стала переломным моментом конфликта в Нагорном Карабахе.