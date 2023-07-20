Белый медведь, напавший на семью ямальцев, зашел к ним в чум

Появились подробности нападения белого медведя на ямальскую семью в фактории Усть-Юрибей, сообщает "Ямал-Медиа".

По данным канала, медведь вошел в чум и сперва направился к пятилетнему ребенку, которого закрыла собой бабушка. На крики прибежал глава семейства. Он защитил семью, но получил самые серьезные травмы. Пострадавший находится реанимации салехардской больницы в стабильном состоянии.

Напомним, место происшествия находится в 200 километрах от Панаевска.

На место нападения выехали сотрудники по охране биоресурсов ЯНАО.