20 Июля 2023
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Фото: правительство.янао.рф

Белый медведь, напавший на семью ямальцев, зашел к ним в чум

Появились подробности нападения белого медведя на ямальскую семью в фактории Усть-Юрибей, сообщает "Ямал-Медиа".

По данным канала, медведь вошел в чум и сперва направился к пятилетнему ребенку, которого закрыла собой бабушка. На крики прибежал глава семейства. Он защитил семью, но получил самые серьезные травмы. Пострадавший находится реанимации салехардской больницы в стабильном состоянии.

Напомним, место происшествия находится в 200 километрах от Панаевска.

На место нападения выехали сотрудники по охране биоресурсов ЯНАО.

Теги: белый медведь, нападение


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Ранее 20.07.2023 09:18 Мск На Ямале белый медведь напал на семью

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