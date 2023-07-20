В России за год на четверть выросли продажи сидра

Продажи сидра в России в первом полугодии 2023 года были на 25,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, передает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию производителей пива, солода и напитков.

Летом этого года 36 человек умерли и более сотни пострадали от отравления контрафактной партией крафтового сидра "Мистер Сидр", который продавался по всей стране.

После этого и законодатели, и производители начали настаивать на ужесточении правил торговли и производства этого напитка. Так, национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники алкогольного рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, предложили установить минимальную розничную цену на этот напиток - 100 руб. за литр. Идею поддержал Минфин.

В Госдуме предлагают запретить индивидуальным предпринимателям продажу пива и сидра в заведениях общепита. Инициатива исходит от межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотических угроз. "Ввести запрет на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями", - говорится в экспертном заключении, разработанном группой.