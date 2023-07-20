Черчесов уволен из венгерского "Ференцвароша" после провала в Лиге чемпионов

Российский тренер Станислав Черчесов уволен из венгерского "Ференцвароша" после провала в Лиге чемпионов UEFA.

Накануне венгры в ответном матче 1‑го квалификационного раунда сенсационно уступили на своём поле "Клаксвику" с Фарерских островов. Счёт – 0:3 (первый матч – 0:0).

Президент "Ференцвароша" Габор Кубатов провёл личную встречу с Черчесовым. На ней было принято решение об уходе российского специалиста с поста главного тренера, сообщает пресс-служба венгерской команды.

Черчесов стал тренером "Ференцвароша" в декабре 2021 года. За это время он сумел дважды сделать клуб чемпионом Венгрии и один раз – обладателем Кубка страны. До этого Черчесов с 2016 по 2021 год тренировал сборную России.