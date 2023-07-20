Ситуация со взрывами на военном полигоне в Крыму стабилизируется - МЧС

Ситуация на военном полигоне в Кировском районе Крыма стабилизируется, существенно снизилась частота детонации пиротехники, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Саперы Минобороны уже готовы приступить к обследованию территории и разработать рекомендации для местных жителей.

Ранее власти эвакуировали население окрестных поселков, которым непосредственно угрожала опасность. Также было ограничено движение по трассе "Таврида", проходящей рядом с полигоном.