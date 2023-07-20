20 Июля 2023
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Общество Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Спикер парламента Иркутской области Александр Ведерников провел личный прием граждан в Свирске

Вопросы оформления социальных выплат и финансовой поддержки для жителей сельских территорий обсуждались на личном приеме граждан, который провел в Свирске председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Проблема, с которой пришла на прием пенсионерка Любовь Павловна, связана с перерасчетом льготы на оплату капремонта: «В конце мая подала документы на предоставление жилищной субсидии, но без согласования со мной также произвели расчет льготы на капитальный ремонт. В итоге потеряла в деньгах и потратила время на переоформление документов».

Начальник городского отдела по реализации прав на меры соцподдержки Лидия Забанова пояснила, что размер субсидий за июнь-июль будет пересчитан в соответствии с новым региональным стандартом.

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Александр Ведерников подчеркнул, что необходимо комплексно решать этот вопрос: «Нужно настроить рабочий процесс таким образом, чтобы специалист учреждения заранее мог проконсультировать граждан по выбору наиболее оптимального для них способа применения социальных выплат. Кроме того, как можно больше мер соцподдержки необходимо оформлять в беззаявительном порядке. Люди не должны испытывать неудобства при оформлении соцвыплат».

Свирчанка Наталья Алексеевна собирается создать личное подсобное хозяйство. Ей необходима финансовая помощь.

Александр Ведерников считает, что Наталья Алексеевна может заключить соцконтракт. Спикер отметил, что жителей сельских территорий необходимо информировать о такой возможности. Документы на заключение соцконтракта во время личного приема переданы в отдел по документационному обеспечению ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску».

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Надежда Валентиновна рассказала председателю областного парламента, что не может найти сиделку для своей пожилой мамы, которая не может двигаться из-за сложной травмы. По информации комплексного центра социального обслуживания населения Черемхово и Черемховского района, некоторые виды социальных услуг для пожилых людей и инвалидов оказываются бесплатно, однако, к ним не относятся услуги сиделки. Тем не менее, даже за оплату люди не могут найти специалиста по уходу.

Александр Ведерников отметил, что вопрос должен быть проработан с центрами занятости населения: «Необходимо увеличивать количество специалистов в этой сфере, не должно быть очереди на получение этой услуги. К депутатам не раз поступали обращения граждан по такой проблематике из других территорий и даже из города Иркутска. Давайте свяжемся с центром занятости, узнаем какие есть потребности в работе у людей, возможно кто-то из соискателей захочет переквалифицироваться».

Теги: александр ведерников, личный прием, свирск, социальные выплаты


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