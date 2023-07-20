Названа дата выступления Путина на саммите БРИКС

Озвучена дата выступления президента России Владимира Путина на саммите БРИКС, который состоится в ЮАР.

Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал сообщил, что выступление состоится 23 июля, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщила, что Путин не приедет на августовский саммит БРИКС в Йоханнесбург. В заявлении отмечалось, что это совместное решение России и ЮАР. Если бы Путин приехал в Йоханнесбург, он бы создал для местных властей дипломатическую и юридическую дилемму: ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда и должна исполнять его решения. А МУС ранее выдал ордер на арест Владимира Путина.