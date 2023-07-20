20 Июля 2023
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Фото: Пресс-служба &quot;Титановой долины&quot;

Австралия внесла УЗГА и УОМЗ в санкционный список

В санкционный список Австралии вошли 35 российских организаций, среди которых два уральских предприятия: Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и Уральский оптико-механический завод им. Яламова (УОМЗ), входящий в госкорпорацию "Ростех".

О новых санкциях сообщила глава МИД страны Пенни Вонг. Под ограничения попали организации, имеющие важное экономическое значение для РФ.

Помимо этого, под санкции также попали 10 человек из РФ и Беларуси. Среди последних омбудсмен РФ Татьяна Москалькова и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Напомним, основным резидентом "Титановой долины" является именно "УЗГА". Завод производит такие самолеты как легкий многоцелевой "Байкал" и турбовинтовой "Ладога". Ранее оговаривалось, что УЗГА сможет ответить отечественной техникой ушедшим импортным самолетам.

В свою очередь УОМЗ, расположенный в Екатеринбурге, занимается разработкой и производством оптико-электронных систем и комплексов военного назначения и гражданского приборостроения.

Теги: Австралия, УЗГА, УОМЗ, санкции


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