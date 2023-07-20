20 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В ГИБДД Екатеринбурга назвали основные нарушения в работе городских такси

В Госавтоинспекции Екатеринбурга подвели итоги профилактического рейда "Такси". Полицейские назвали основные нарушения.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды городской ГИБДД, рейд был направлен на профилактику ДТП с участием автомобилей такси, пресечение нарушений Правил дорожного движения и незаконной предпринимательской деятельности таксистов. Всего госавтоинспекторы проверили около 30 автомобилей и выявили 12 нарушений.

Так, пять водителей вели бизнес без государственной регистрации, двое нарушили правила перевозки пассажиров и багажа в такси, а еще у двоих отсутствовал техосмотр. Кроме этого, один водитель возил пассажиров без документов, а другой – и вовсе без прав. Еще один шофер нарушил требование безопасности перевозки пассажиров и багажа.

Среди нарушителей было выявлено пятеро мигрантов, которых доставили в отделы полиции и проверили на законность пребывания в России. Как отмечают в ГИБДД, основными причинами аварий по вине таксистов являются несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.

Теги: такси, рейд, ГИБДД, Екатеринбург


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