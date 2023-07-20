В Прикамье будут учить операторов беспилотников

Краевой учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям будет готовить операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, краевой учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям включил программу обучения первоначальной подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в перечень образовательных дисциплин.

В Верхней Курье на базе краевого учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям прошла демонстрация программы обучения первоначальной подготовки операторов БПЛА.

Программа обучения проводится за счет внебюджетных источников финансирования, длится пять дней и состоит из пяти учебных блоков, в которой чередуются теория и практика с отработкой будущих операторов БПЛА практических навыков для эффективного усвоения полученных знаний.

В ходе мероприятия была продемонстрирована работа с квадракоптерами, навигация в условиях применения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), цифровая картография, система подвеса и сброса, а также действия по радиоэлектронному подавлению дронов.

Планируется, что в первую очередь обучение будут проходить действующие военнослужащие и добровольцы отправляющиеся в зону проведения Специальной военной операции, а также представители правоохранительных органов.