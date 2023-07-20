За неявку в военкомат по повестке россиян будут штрафовать на 50 тысяч рублей

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил кратное увеличение штрафов за неявку в военкомат по повестке, за неуточнение данных о себе (переезд, смена фамилии и т.д.) и за отказ от медицинского освидетельствования в военкомате.

Поправки вносятся в КоАП. Законопроект, внесенный в Госдуму еще в 2019 году, уже принят в первом чтении.

Так, за неявку гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место теперь будет накладываться штраф в размере от 40 до 50 тыс. руб. (сейчас от 500 до 3 тыс. руб.).

За несообщение гражданином в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы, сведений о выезде из РФ — штраф от 10 до 20 тыс. руб.

За уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии — штраф в размере от 15 до 25 тыс. руб. (сейчас от 500 до 3 тыс. руб.).