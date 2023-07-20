Александр Авдеев – победителям военно-тактических игр из Судогды: Вы являетесь наглядным примером истинных патриотов, на которых должна равняться наша молодёжь

Накануне в рамках рабочей поездки в Судогодский район Александр Авдеев посетил военно-патриотический центр «Пересвет» в Судогде, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Вместе с главой районной администрации Валерием Сафоновым и заместителем начальника областного управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России Николаем Чеботаевым губернатор принял участие в торжественной церемонии закрытия военно-тактических игр «Никто, кроме нас! Гостомельский десант».

Военно-патриотический клуб «Пересвет» в Судогодском районе существует с 2015 года и является соучредителем «Юнармии» по Владимирской области. Клуб состоит в организации ветеранов боевых действий «Боевое братство», активно сотрудничает с силовыми структурами и общественными движениями. Здесь на постоянной основе занимаются 38 ребят, за 2022 год участие в мероприятиях клуба приняли 5500 подростков.

Военно-тактические игры «Никто, кроме нас! Гостомельский десант» проводятся ежегодно в период летних каникул с 2018 года. За это время на базе центра прошли подготовку несколько тысяч детей.

Александр Авдеев приветствовал участников состязаний и поблагодарил клуб «Пересвет» за проводимую работу с детьми и молодёжью.

"В нашем регионе реализуется единая система патриотического воспитания. Вы давно включились в эту работу, помогаете ребятам не только сформировать лучшие гражданские и человеческие ценности, но и осознанно выбрать профессию. Несколько ваших воспитанников поступили в высшие военные учебные заведения. Область гордится выпускниками центра, которые принимают участие в СВО. Они показывают отличные боевые навыки и мужество при выполнении задач. Многие из них награждены высшими государственными наградами. Эти защитники Отечества – лучшие примеры для подражания", – отметил Александр Авдеев.

Губернатор считает, что за последние 30 лет многое в допризывной подготовке школьников и студентов было утеряно, но благодаря военно-патриотическим клубам сохранился костяк общественно активных отставных офицеров, которые подхватили важные задачи, которые раньше выполнял ДОСААФ.

"Военно-патриотический клуб «Пересвет» в Судогде – это уже региональный бренд. Государство взялось за воссоздание системы допризывной подготовки, работы с детьми и молодёжью. Такие инструктора, тренеры, офицеры, сохранившие традиции, помогут с формированием новой методической базы", – уверен глава Владимирской области.

По итогам соревнований сертификаты получили 27 участников клуба, грамоты – 4, знаком «Парашютиста» награждены 16 человек. Все ребята показали достойные результаты, командный дух и волю к победе.

Краткая справка. За 2022 год на базе ЦПВ «Пересвет» прошло порядка 250 занятий по военно-патриотическому воспитанию. Проведено более 50 занятий для граждан, подлежащих мобилизации. Инструктора центра организовали 14 семинаров для военнослужащих и представителей органов правопорядка. 6 воспитанников побывали во Всероссийских детских центрах «Артек» и «Смена». Бойцы клуба приняли участие во множестве соревнований по военно-прикладным дисциплинам и рукопашному бою. На базе центра за счёт средств областной субсидии проведён патриотический форум, посвящённый героям специальной военной операции, и 8 военно-тактических игр. Воспитанники клуба за этот год совершили более 60 парашютных прыжков.