Мошенники в Екатеринбурге предлагают заменить домофон в обмен на личные данные

В Екатеринбурге появился новый вид мошенничества - теперь горожанам предлагают заменить домофон, однако впоследствии это может привести к краже личных данных.

Как рассказала читательница паблика "ZLOY EKB", на дверях подъезда ее дома появилось объявление, что управляющая компания собирается за свой счет заменить домофоны, однако, чтобы получить ключи, жильцы должны самостоятельно оставить заявку на сайте из листовки.

Девушке объявление показалось подозрительным, из-за чего она обратилась напрямую в УК. Там ей сообщили, что домофоны никто менять не собирается, а объявления развесили мошенники, надеясь получить доступ к личным данным и деньгам екатеринбуржцев.

Напомним, в последнее время в Екатеринбурге вновь стали фиксировать массовые звонки от телефонных мошенников. В полиции бьют тревогу. Под видом "сотрудников ФСБ", "Центрального банка" и лжеброкеров аферисты выманили у доверчивых горожан более 6,5 млн рублей.