По Екатеринбургу начали ходить автобусы и трамваи в цветах фестиваля университетского спорта

По Екатеринбургу начал курсировать общественный транспорт в цветах Международного фестиваля университетского спорта.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете турнира, на городские маршруты вышли трамваи и автобусы с символикой фестиваля и талисманом соревнований – соболенком Кедри. Он же первым встречает всех прилетающих в Екатеринбург в аэропорту Кольцово.

Фирменные трамваи можно встретить на маршрутах №3, 14, 18, 24 и 32. Также 25 брендированных автобусов ежедневно курсируют по разным городским маршрутам.

Как отметили в оргкомитете, на время фестиваля именно эти транспортные средства будут задействованы в качестве шаттлов для гостей соревнований.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Накануне были объявлены первые иностранные участники турнира.