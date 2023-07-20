20 Июля 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Губернатор Моор вместе с юными тюменцами открыл стелу "Движение первых"

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с юными тюменцами открыл стелу "Движение первых" на территории детского центра "Ребячья республика", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Общероссийская детско-молодежная организация появилась при поддержке президента России Владимира Путина в 2022 году. Сегодня глава региона принимает участие в детском фестивале который организован в честь празднования первого дня рождения Российского движения детей и молодежи.

Александр Моор осмотрел территорию лагеря, пообщался с активом "Ребячьей республики", участниками профильной смены "Время Первых".

Александр Моор вместе с юными тюменцами открыл стелу "Движение первых"(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Ребята уже провели экскурсию для главы региона по территории центра "Ребячья республика", показав мастерские, в которых они занимаются.

"Ребячья республика" определена базовым детским загородным оздоровительным лагерем для реализации программ РДДМ. В Тюменской области создано 248 первичных ячеек Российского движения детей и молодежи, в том числе 12 на базе детских загородных центров.

Напомним, законопроект о всероссийском детском движении внесли в Госдуму в мае прошлого года, к столетию пионерии. Изначально предлагалось название "Большая перемена". Путин поддержал идею о создании нового движения и в середине июня подписал закон о его создании. В июле глава государства принял предложение одной из участниц конкурса "Большая перемена" возглавить наблюдательный совет движения.

Теги: Александр Моор, движение первых, ребячья республика


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