Житель Челябинска получил пожизненный срок за убийство трех человек

64-летнего жителя Челябинска приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийство трех человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

27 марта в квартире по улице Энергетиков в Челябинске у подсудимого произошел словесный конфликт во время совместного распития спиртных напитков с тремя знакомыми мужчинами. Он нанес множественные ножевые ранения потерпевшим, при этом третьему мужчине наносил удары до тех пор, пока нож не сломался.

Мужчина уже был судим за убийство и вышел из колонии в 2021 году.